Delta FM organise une nouvelle "Delta Party"

Rendez-vous désormais bien ancré dans le Nord, la "Delta Party" revient ce vendredi 2 juin pour une 4ème édition. !À l’affiche cette année, des nouveaux talents dans la variété comme Tibz (et son tube "Nation"), Alma (la représentante française de l’Eurovision), Léa Castel, Ours (les fils de Souchon et Voulzy), des valeurs sûres comme Julie Zenatti (album en tête des vente en avril dernier) et des incontournables pour la fête qui comptent des millions de fans comme Willy William, Kamaleon, Makassy et Magic System. Cette "Delta Party" est l'un des moments forts de la saison pour Delta FM qui invite ses auditeurs à une grande fête gratuite, sur invitation.