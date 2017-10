Delphine, rédactrice en chef d'un jour sur Bel RTL

A l’occasion de la Journée internationale de la fille, l’ONG Plan International a organisé partout dans le monde des "Girls Takeovers", permettant à des centaines de filles d’occuper le poste de personnalités de pouvoir dans les domaines politique, économique, académique, médiatique, judiciaire, culturel... En Belgique, 7 jeunes filles âgées de 15 à 24 ans ont pris la place de décideurs de premier ordre : les Vice-Premiers Ministres Didier Reynders et Alexander De Croo ; le CEO de l’Union belge de football (Koen De Brabander); les recteurs de l’Université de Mons (Calogero Conti) et d’Anvers (Herman Van Goethem) ; la rédactrice en chef de Bel RTL (Barbara Mertens) et le directeur des programmes de VTM (Ricus Jansegers).