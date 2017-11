De nouvelles bandes de fréquences pour lancer la 5G en Suisse

La 5G permettra entre autres d'obtenir des débits beaucoup plus élevés lors de la transmission de données et des temps de réponse beaucoup plus courts qu'avec la technologie 4G. Ces nouvelles fréquences seront attribuées l'année prochaine par la Commission fédérale de la communication (ComCom).

Dans le cadre de la révision du PNAF, le Conseil fédéral a également pris des mesures pour répondre aux besoins des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité (AOSS) en matière de communications mobiles à haut débit. Le processus s'est déroulé en concertation avec les opérateurs publics de téléphonie mobile. Dans les régions alpines, les risques d'avalanches et de glissements de terrain augmentent en raison du réchauffement climatique.