David Carzon, nouveau directeur de la rédaction de Binge Audio

David Carzon aura la responsabilité de l’ensemble des activités éditoriales, avec pour mission de contribuer, aux côtés des co-fondateurs, au développement de l’offre de programme. Lancé en 2015, et constitué en société en novembre 2016, Binge Audio entend ainsi donner un coup d’accélérateur à ses productions éditoriales, en lançant de nouveaux podcasts.

Les domaines de la pop-culture (NoCiné, NoFun) et des histoires vraies (Superhéros) seront approfondis, et complétés par une offre appelée Aujourd’hui, couvrant l'actualité à travers des formats courts, des magazines, des entretiens, des enquêtes.