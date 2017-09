"DSO" ou la transition vers le tout numérique

Des radiodiffuseurs européens de premier plan ont décidé d'unir leurs forces et de créer une alliance : l’EDRA. L'European Digital Radio Alliance a été créée en 2016 pour faire de la radio numérique le standard et le choix préféré des auditeurs à travers l’Europe. Sa stratégie est de promouvoir une solution hybride DAB/FM sur laquelle tous les radiodiffuseurs et les consommateurs en Europe pourront s’appuyer et permettant à chaque pays de passer au numérique à son rythme. Les 12 membres fondateurs représentent

plus de 300 stations de radio, publiques ou commerciales.