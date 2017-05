DSF Radio, pour les puristes du rap

Le rap, comme tout genre musical, possède ses passionnés, ses spécialistes, ses mordus qui sont à l'affût de la moindre nouveauté. Ceux qui, loin des titres en rotation sur les FM musicales s'intéressent davantage à des sons ou des artistes plus "underground".Incontestablement, DSF Radio s'adresse à ce public de connaisseurs. Et c'est bien cette cible que vise Louis La Rocca, le producteur, grâce à la plate-forme gratuite Radionomy, de DSF Radio. "Très souvent, j'entends sur certaines radios des morceaux qualifiés de "rap" alors qu'ils sont en général de la simple variété, ça m'a poussé à créer DSF Radio pour diffuser du "vrai" rap, explique ce Lorrain, étudiant en information et communication et également chroniqueur sur la FM Radio Campus Lorraine.