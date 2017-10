DAB+ ou téléphone portable ?

Il est clair que le mobile peut fournir un service complémentaire à la radio. Mais il est clair également que fournir un service comparable nécessiterait un niveau d'investissement non viable et il n'y a pas d'analyse de rentabilité disponible pour les opérateurs de téléphonie mobile ou les radiodiffuseurs.Aussi le WorldDAB a rassemblé un ensemble de présentations et d'informations basées sur des travaux existants dans le monde entier et a échangé avec des experts de la radio et du mobile pour mieux comprendre le potentiel et les limites des services 4G et 5G. L'organisation qui promeut cette technologie abordera les avantages de la RNT et fera le point sur son extension en Europe, les 7 et 8 novembre prochains à Paris (lire ICI ).