Crooner Radio se positionne dans les véhicules équipés Android Auto

Sur les véhicules haut de gamme, équipés d’emblée de la 3G ou de la 4G, l’application est immédiatement programmable depuis l’autoradio. Sur les autos moyenne gamme, le récepteur radio "compatible Android" le devient effectivement via votre téléphone portable en appairage et permet ainsi d’afficher l’application Crooner Radio sur l’écran central du véhicule avec en bonus des indications associées. En Radio Numérique Terrestre, en Android embarqué ou avec les applications via le bluetooth, Crooner Radio espère ainsi que ses auditeurs supporteront mieux les embouteillages et partiront sereins sur la route du week-end et des vacances...