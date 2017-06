Créer un PAD en 10 étapes

L’étape précédente de l’écriture a permis, plus que de défricher le terrain, de savoir dans quelle direction vous allez. Maintenant, il faut tenir le cap. Un PAD d’un minute ou plus, et seulement construit avec votre voix et le condensé de votre documentation, c’est bien. Enrichir le contenu, c’est mieux : témoignages d’observateurs, réactions de victimes, explications de professionnels, éléments sonores exclusifs… C’est cela que vos auditeurs veulent entendre. Pas vous. À moins d’être un célèbre et médiatique chroniqueur, vous n’êtes pas la caution de cette série, juste un transmetteur d’informations intéressantes et uniques.