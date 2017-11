Création d’une association contre la disparition des radios

Prenons l’exemple du canton de Fribourg. Il dispose aujourd’hui de deux radios régionales dans les deux langues du canton. Les téléspectateurs ont le choix entre une TV régionale et la RTS, sans compter de multiples chaînes étrangères disponibles sur les écrans. "Si le soutien financier public devait disparaître, les Fribourgeois n’auraient plus que les chaînes TV étrangères. Et ce ne sont pas TF1 ou M6 qui vont relater l’actualité et montrer des images de la région. Notre démocratie directe a besoin de médias indépendants et ancrés dans leurs régions".

Dans le cas particulier de la votation "No Billag", plusieurs acteurs ne peuvent pas s’engager financièrement. C’est plus particulièrement le cas de la RTS, soumise à un devoir de neutralité même si elle est la principale concernée.