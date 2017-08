Coup d'envoi de la saison sur Horizon

Depuis la saison dernière, la radio de Lens, Béthune et Arras assure en effet le réveil de ses auditeurs dès 5h du matin avec un pré-morning, "De très bonne heure et de bonne humeur", qui sera animé cette année par Rémy Herbaut. Fort de son succès, l'émission "De bonne heure et de bonne humeur" menée par Cyril Jamet attaquera sa cinquième saison. Cyril et son équipe auront une nouvelle fois pour mission de réveiller et d'informer l'Artois de 6h à 9h, aidés par les "éclaireurs Horizon", la communauté des auditeurs Horizon qui participe chaque jour à l'émission.