Couleur 3 : une pétition pour le maintien de "La planète Bleue"

Après 22 ans de programmation sur la chaine de radio publique de la RTS, Couleur 3, le directeur des programmes a décidé d'interrompre à la rentrée de septembre cette émission au ton certainement trop indépendant. "La Planète Bleue" est l'émission culte de cette chaine et présente de nombreuses qualités (choix musicaux, défenses de causes, qualité des propos)". Voilà ce que l'on peut lire sur le site change.org qui propose de signer une pétition, pétition qui a rassemblé plus de 1 200 auditeurs. Ces derniers réclament le maintien de l'émission sur la grille de la rentrée 2017-2018."Couleur 3 va revoir totalement sa grille et son format à la rentrée pour toucher une cible plus jeune. De nombreuses émissions ont été arrêtées fin juin, cependant seul l'arrêt de "La Planète Bleue" a suscité l'émoi de ses auditeurs et leur mobilisation" expliquent les créateurs d'une page Facebook dédiée à l'émission.