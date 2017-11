Contrats-aidés : les radios associatives reçues au CSA

Depuis la mise de cette pétition (consultable ICI ), plus de 50 radios associatives ont signé ce texte "sur la base duquel nous avons demandé au CSA de bien vouloir nous recevoir afin d’expliquer la situation réellement catastrophique du secteur". Ainsi, Nicolas Horber et Jacques Soncin respectivement Délégué général de Radio Campus France et Président de Radio Fréquence Paris Plurielle seront reçus au CSA ce lundi 13 novembre à 15h par François-Xavier Meslon, Directeur des Médias Radios au Conseil supérieur de l'audiovisuel."En supprimant brutalement ce dispositif, (...) c’est donc la survie des médias associatifs et non commerciaux, dont les radios libres sont un secteur emblématique et historique, qui est en jeu aujourd’hui" expriment les radios signataires.