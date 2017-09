Contrats aidés : l'inquiétude du SNRL

Le Président du SNRL, membre du Conseil d'Administration de l'UDES poursuit : "Il serait temps de faire une évaluation comparative entre les succès d'insertion dans le secteur privé non marchand, l'économie sociale et solidaire, et la précarité des emplois aidés dans le secteur public. Et enfin, il serait utile de comparer les coûts pour la nation et les résultats du CICE et des emplois aidés en terme de création d'emplois, d'innovation sociale et d'investissement dans les compétences".

Dans la branche de la radiodiffusion privée, le nombre d'emplois aidés CUI (CAE + EA) est estimé à 1100, soit 1.8 par entreprise en moyenne, dont 95 % relèveraient de l'IDCC 1922 (CCN radiodiffusion) et 5% de l'IDCC 1 480 (CCN des journalistes, au niveau des stagiaires 1er et 2e échelon).



On note également un taux de consolidation en emplois CDI dans la même entreprise sur les 20 dernières années de 65 %, ce qui est ici une grande différence avec les services de l'Etat qui entendent, eux, conserver leur droit à embaucher des contrats aidés sous une forme précaire. Le SNRL, organisation professionnelle appelle les radios à saisir d'urgence leurs parlementaires avec des témoignages de salariés en emploi aidé brutalement laissés sur le carreau, et des témoignages de réussite professionnelle.