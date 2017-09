Contrats aidés : l'ARRA monte au créneau

Les radios associatives demandent donc aux décideurs et élus, "une mobilisation urgente pour établir un moratoire annulant le gel des contrats aidés dans notre secteur qui condamne à court terme notre existence". Par ailleurs, l'ARRA souligne être solidaire du mouvement Associatif, fort des plus de 140 000 associations en Occitanie, "pour porter tous ensemble ces revendications". L'ARRA veut ainsi défendre "la pérennisation des emplois" et rappelle que "les radios associatives sont des espaces de cohésion sociale et de formation à la citoyenneté" et qu'en accueillant des personnes dans le cadre du dispositif d’aide à l’emploi, "elles jouent le rôle de tremplin, forment et permettent l’insertion dans la vie active".