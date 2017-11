Contact FM : un concert pour les 35 ans de la radio

Pour son 35e anniversaire, Contact FM voit les choses en grand et propose à ses auditeurs de participer au "concert de l'année" avec les plus grands artistes du moment. C'est dans l'Arena Stade Couvert de Liévin, situé dans le fief historique de la radio, que l'événement se déroulera avec 14 000 auditeurs. Sur la scène, l'équipe de Contact FM a invité Louane, Arcadian, Amir, Lisandro Cuxi, Diva Faune, Dadju, Slimane ainsi qu'un plateau de DJ's composé de Kungs, Jonas Blue, Ofenbach, Bob Sinclar, Lost Frequencies et Klingande.

Pour gagner des invitations, les auditeurs doivent envoyer STADE par SMS au 7.14.15 (0.75€ + prix sms) ou se déplacer sur les dates de la tournée au cours de laquelle l'équipe Contact FM vient à la rencontre de ses auditeurs pour distribuer des places.