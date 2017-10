Contact FM se lance dans l'événementiel

Fort du succès des nombreux événements organisés en interne tout au long des dernières saisons et, pour répondre à la demande de plus en forte des clients de sa régie, Contact FM a décidé de lancer sa propre structure dédiée à l'organisation d'événements. Avec cette nouvelle structure Contact FM se donne la possibilité de répondre aux attentes internes (organisations de tous les événements comme les concerts de la radio) et externes comme l'organisation de tous types d'événements pour des clients extérieurs (inaugurations et lancements, concerts, séminaires, street marketing, galas,…)

Récemment, Contact FM a organisé 6 "Grand" Live" qui ont réuni plus de 78 000 spectateurs, 9 "Contact VIP" avec Vianney, Amir, Julien Doré, Imany... et 2 "Contact Sessions" avec Jain et The Avener.