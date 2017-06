Contact FM organise un #GrandLive à Laon

Le concept du Grand Live lancé par l'équipe de Contact FM a déjà attiré plus de 40 000 spectateurs en seulement 4 dates et 3 villes (le 24 février 2015 au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux, les 03 juillet 2015, 01er juillet 2016 à Laon et le 17 septembre 2016 à Maubeuge).

Le Grand Live veut réunir "les plus grands artistes sur un même plateau" sous les couleurs de Contact FM. Ce vendredi soir, Contact FM invitera Black M, Loic Nottet, L'Artiste, Marina Key, Keen V, Léa Paci, Arcadian, Tybz, Keblack et Tom Snare.