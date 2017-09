Comment le son favorise l'interactivité ?

Si vous êtes un professionnel de la radio ou que vous travaillez autour de la sphère radiophonique, vous pourrez assister, le vendredi 8 septembre prochain à 11h, à une rencontre unique entre des responsables audio d'éditeurs de jeux vidéo et leurs homologues du secteur de la radio et de l'audio digital. Ce Webinar 'Audio meet Gaming' se tiendra à l'Ina (10 Rue Gaston et René Caudron à Issy-les-Moulineaux). Proposé par ActuOnda et Les Editions de l'Octet. Il s'agit du premier webinar de cette nouvelle saison. Il sera animé par Patrick Beja, podcasteur et réalisateur des émissions 'RDV Jeux' et 'RDV Tech'.Infos et inscriptions : ICI Ce webinar sera précédé par le Copil 2018 du Salon de la Radio qui débutera à 09h, au même endroit. Tous les partenaires du Salon de la Radio sont invités à y participer.