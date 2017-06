Columbia et RTL2 relancent les "Columbia Sessions"

Suite au succès des deux premières éditions, ayant accueilli Rag'N'Bone Man, Cali, Tom Odell, Josef Salvat et Boulevard des airs, le label reconduit les "Columbia Sessions", avec la promesse de faire vivre aux spectateurs un moment unique. Le principe même de la "Columbia Session" est de proposer à une poignée de privilégiés "une expérience sensorielle musicale inoubliable au plus près des artistes du label qui font l'actualité du moment et qui assurément marqueront l'histoire de la musique à venir". Pour cette nouvelle édition, Beth Ditto, Jain, Malo' et Nord, quatre artistes fer de lance du label seront à l'honneur. Un showcase dont les places seront uniquement disponibles auprès des partenaires de l'événement, et qui sera de retour le 27 juin sur la péniche Le Flow.

RTL2, en tant que partenaire media privilégié, accompagne cette troisième édition des "Columbia Sessions". La marque Audi renouvelle sa participation en tant que partenaire officiel de cet événement.