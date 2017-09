Cogeco Média lance l'application Cogeco Live

"Écoutez Partagez Jouez". Voilà pour l'objectif de l'application Cogeco Live. Ce sont désormais 13 stations de radio réunies dans une seule application. "Mais c’est beaucoup plus qu’écouter vos émissions et hits coup de coeur. C’est vivre l’expérience Cogeco Live" souligne le groupe. "Un peu comme avec Netflix, ils pourront également personnaliser leur application pour sélectionner leur station de prédilection, de même que préciser leurs champs d'intérêt" précise le site Infopresse "Même si la radio est moins touchée que les médias traditionnels en ce qui a trait au volume d'auditoire, on est bien conscients qu’il y a une érosion pour les 35 ans et moins (...) C’est une génération qui consomme sur demande, c'est la raison pour laquelle nous avons voulu que notre plateforme soit très accessible et conviviale" a déclaré Luc Tremblay, vice-président, stratégie numérique, de Cogeco