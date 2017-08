Classic 21 veut continuer sur sa lancée

"Classic 21 reste plus que jamais la radio des classiques du rock et de la pop. À côté des émissions thématiques qui ont fait le succès de la chaîne, la rentrée est toujours axée sur les valeurs et la promesse de Classic 21. Une attention toute particulière est toujours donnée à notre programmation qui se recentre en permanence sur ses valeurs sous la houlette de Dominique Ragheb qui a rejoint l’équipe cette année, et de Raphaël Scaini depuis 2015. Avec Men at Work ou Come Together, Classic 21 reste à l’écoute, donne la parole et consolide le dialogue avec celui qui est au centre de toutes ses préoccupations : l’auditeur" ajoute Marc Ysaye.