Cinq bonnes raisons d'assister à l'AG du WorldDAB

Un engagement politique fort, le lancement de nouveaux services, une couverture accrue et plus d'investissements que jamais dans les campagnes de marketing grand public favorisent l'adoption du DAB+ en Europe et dans le monde entier. Le programme de l'Assemblée générale de cette année couvre les derniers développements à travers l'Europe, aborde la rentabilité du passage au numérique et se penche sur l'avenir de la radio numérique dans les foyers ou dans les voitures.