Christine Berrou "En roue libre" sur RTL

Humoriste jusqu'au bout des ongles, elle portera chaque samedi et dimanche matin, à 9h15, son regard décalé sur l'actualité. Entre une humoriste vegan et un présentateur épicurien dans l'âme, premier rendez-vous, ce samedi 2 septembre… à 09h15.

L'émission RTL Week-End, pilotée par Bernard Poirette, est leader de 7h à 10h le samedi est écouté par 3 millions 322 000 auditeurs et a progressé de 7% sur un an. Elle enregistre également une forte audience également le dimanche avec plus de 3 millions d'auditeurs à l'écoute avec une forte progression de 31% sur an.