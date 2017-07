Christian d'Aubarède quitte Tonic Radio à Lyon

Après 8 ans à la tête des programmes de Tonic Radio, l'animateur lyonnais Christian d'Aubarède quitte la station en cette fin de saison. Dans un communiqué, il souhaite "entière réussite à Charles Couty, Laurent Chabbat (dirigeants de la radio, NDLR) à toute l'équipe de Tonic Radio et les remercie de leur confiance durant ces années de riche collaboration".

"On lui souhaite plein de bonnes choses, Christian est un ami !" a déclaré Charles Couty. Christian d'Aubarède, avait dirigé, auparavant, les programmes d'une autre station lyonnaise : Radio Espace.

Il faut dire que pendant cette période, Tonic Radio orientée vers l'information sportive s'est nettement métamorphosée et a vu son audience nettement progresser. En 2011, Hit & Sport Lyon est devenue Tonic Radio et a obtenu l'attribution de nouvelles fréquences à Villefranche-sur-Saône et Bourgoin-Jallieu.



Il y a quelques mois, Tonic Radio a rejoint de nouveaux studios dans le 9ème arrondissement de Lyon.