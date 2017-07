Chiffre d'affaires en baisse pour Lagardère Active

Le chiffre d'affaires de Lagardère Active s'établit à 402 M€, soit - 7,8 % en données consolidées et - 5,8 % en données comparables. "L'activité est en recul, pénalisée par la contraction des revenus publicitaires Presse et Radios et par un phasage défavorable de livraison de programmes pour Lagardère Studios" précise un communiqué. L'évolution de la Presse Magazine (- 4,2 %) est liée à la contraction des recettes publicitaires (- 6,3 %), malgré la bonne résistance de la diffusion (- 3,4 %), portée notamment par le contexte électoral.



Les radios sont en contraction (- 6,8 %) et la bonne dynamique des radios musicales ne permet pas de compenser la baisse d'audience d'Europe 1 sur la période. "La contre-performance d'Europe 1 liée à la baisse de ses audiences est compensée par l'amélioration des résultats de la Presse, grâce aux plans d'économies mis en œuvre, et de Lagardère Studios grâce à un mix d'activités favorable".