Chérie : un concert pop love en Vendée

Quelque 900 auditeurs sont attendus pour applaudir celles et ceux qui interpréteront en live plusieurs de leurs titres. Ce concert gratuit sera présenté par les animateurs du morning “Le Réveil Chérie”, Stéphanie Loire et Jean-Philippe Doux. Les auditeurs connectés seront au cœur de l’événement sur tous les réseaux sociaux Chérie : pour cela, il suffira de suivre le hashtag #ConcertPopLove.

Ce concert est proposé dans le cadre de la tournée Pop Love organisée par Chérie. Celle-ci se déplace partout en France pour offrir "un concert unique et gratuit en région avec les artistes préférés des auditeurs". Cette fois-ci, les invitations sont à gagner sur l’antenne de Chérie Nantes (106.2), de Chérie Angers (105.1) et de Chérie Poitiers (95.8).