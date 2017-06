Chérie FM : un concert "Pop Love" à Grenoble

Devant près de 400 auditeurs, Gavin James, Arcadian et Imany interpréteront en live plusieurs de leurs titres "en toute intimité". Dès 12h, Chérie FM s’installera en direct de la Caserne de Bonne avec Gavin Games, Arcadian et Imany pour cette émission spéciale, animée par Jérôme Bognaux, ils offriront les dernières places du concert, au public présent, avant leur montée sur scène le soir-même.

Les équipes de Chérie FM se mobilisent pour connecter ses fans sur tous les réseaux sociaux : pour cela, il suffira de suivre le hashtag #ConcertPopLove. Dès le lendemain, toutes les photos et vidéos de la soirée seront à voir sur cheriefm.fr.