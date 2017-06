Chérie FM : un auditeur chante en duo avec Amir

Vincent Cerutti et Stéphanie Loire du Réveil Chérie vont offrir à leurs auditeurs "une expérience unique". Jusqu’au 19 juin, ils ont également rendez-vous sur le site de Chérie FM pour participer et avoir la chance d’enregistrer un titre avec le chanteur Amir. Pour cela, il suffit de réaliser une vidéo reprenant le titre de l’artiste "Au Cœur de Moi" et d’envoyer sa composition sur cheriefm.fr. Le chanteur choisira lui-même le gagnant et enregistrera en duo le titre “Au Cœur de Moi” dans les studios de Chérie FM. Le titre sera également diffusé à l’antenne.

Le vainqueur sera annoncé en direct par le chanteur dans Le Réveil Chérie mardi 20 juin et l’enregistrement aura lieu jeudi 22 juin.