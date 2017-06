Chaude ambiance cet été sur France Bleu

France Bleu proposera la couverture du Tour de France dont la station est partenaire. Du 1er au 23 juillet, les auditeurs retrouveront le Tour de France dans les flashes de 14h, 15h et 16h, dans des points supplémentaires à 14h30, 15h30 et 16h30 et pourront vivre l'arrivée de l'étape. Entre 12h et 13h, Laurent Petitguillaume (en juillet) et Arnold Dereck (en août) animeront "Le Grand Tour de France", un grand jeu musical pour se divertir en jouant avec les villes, les régions et le patrimoine français. Entre 13h et 14h, Frédérique Le Teurnier (en juillet) et David Lantin (en août) présenteront "Une Heure en France" dont le but sera d'offrir aux auditeurs un autre grand tour de France des animations de l’été en direct avec les 44 stations du réseau.