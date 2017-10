Charlie Puth sera présent aux NRJ Music Awards

Après un premier NRJ Music Awards en 2015 dans la catégorie "Chanson Internationale de l’Année" avec Wiz Khalifa sur "See You Again", Charlie Puth nommé dans les catégories "Artiste Masculin International" et "Chanson Internationale de l’année" avec "Attention", tentera de décrocher un deuxième trophée sur la scène des NRJ Music Awards présentés par NRJ comme "le rendez-vous musical incontournable des plus grandes stars françaises et internationales - seule remise de prix dont les votes proviennent exclusivement du public - font une nouvelle fois l’événement à Cannes".





La cérémonie des NRJ Music Awards 2016, le samedi 12 novembre dernier avait réuni 5.5 millions de téléspectateurs, très largement en tête des audiences toutes chaînes confondues et a engendré plus de 1.3 million de tweets, faisant des NRJ Music Awards le programme TV le plus commenté dans le monde avec le hashtag #NMA2016.