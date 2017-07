Chaque semaine, 92% des Flamands écoutent la radio

Durant la première vague de 2017, les jeunes de 12 à 17 ans ont été plus nombreux à écouter la radio que l'année précédente. L'audience semaine moyenne a atteint son niveau le plus élevé des six dernières vagues de printemps. L'audience jour moyen est également en progression à 72% et retrouve ainsi son niveau de 2014. Sur base annuelle, on observe une stabilisation de l'audience auprès des jeunes au cours des quatre années passées, et ce après un recul en 2013 par rapport à 2012.

Auprès des 18-24, l'année 2016 dans son ensemble a généré de meilleurs chiffres d'audience que l'année précédente. Malgré l'érosion observée durant la première vague 2017, sept jeunes adultes sur dix continuent à écouter la radio quotidiennement. Sur base hebdomadaire, l'audience de ce groupe cible culmine même à 91%.