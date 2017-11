Champagne FM invite Claudio Capéo

La radio Champagne FM installera pour la première fois ses studios dans la ville de Saint-Dizier dans la Haute-Marne à l’occasion de l’enregistrement d’une émission spéciale et en public. Ce rendez-vous mettra à l’honneur l’artiste et son album éponyme "Claudio Capéo". Quelque 200 privilégiés, invités par la radio, assisteront à l’enregistrement de cette émission, et profiteront d’un live de l’artiste.

Coup d'envoi de cet événement proposé par l'équipe de Champagne, ce lundi à 20h.