Champagne FM en direct du Festival "La Poule des Champs"

Au micro de son animateur Nico, vous retrouverez les artistes Matmath, Broken Back et Roderdam, programmés le soir même sur la scène principale du festival. Cinq auditeurs VIP auront le plaisir d’assister à cette émission et partager un moment en privé avec les artistes avant de profiter du concert.Champagne FM se positionne comme la première radio indépendante de la région Champagne-Ardenne avec1 habitant sur 3 qui l'écoute au moins une fois par semaine. La radio diffuse ses programmes via 13 fréquences à Reims, Châlons-en-Champagne, Troyes ou encore Sedan (lire également ICI ).