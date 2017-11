Cette semaine, Elodie Gossuin fait la une de Gala

"L'appa­rence est la première chose qui marque les gens quand on les rencontre, mais au-delà, c'est impor­tant pour soi, pour l'estime de soi (...) Cela va vous paraître ce que je vais vous dire mais je déteste mon corps autant que je l'aime" explique l'animatrice du "Meilleur des Réveils" sur RFM.

"Il y a le corps que j'aime et qui a donné la vie, dont j'essaie de prendre soin en allant courir, en mangeant plutôt saine­ment, et, en même temps, celui dont je ne sais pas quoi faire quand je danse, par exemple. Ces bras, ces jambes trop gran­des… Danser me met face à mes contra­dic­tions et m'apprend à vivre plus en harmo­nie avec moi". Elodie Gossuin est toujours en lice dans le cadre de "Danse avec les Stars" sur TF1.

