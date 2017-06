Cet été, pas de vacances pour Nova

Du lundi 3 au vendredi 28 juillet, la Matinale de Radio Nova (du lundi au jeudi de 7h à 9h et le vendredi de 7h à 8h30) sera présentée successivement par Thierry Paret, Baptiste Muckensturm, Marie Misset et Camille Diao. Tous les jours, les auditeurs retrouveront la chronique numérique de Christophe Payet et une série de reportages (celle d'Isadora Dartial sur Seattle ; celle de Marie Misset, Tout autour du Grand Paris…). En août, le 7/9 sera purement musical. Jules-Édouard Moustic poursuivra "son œuvre de grande oreille mondiale" avec "Décalé", le vendredi de 08h30 à 09h.



Comme chaque été, grâce à "La Grande Tournée", les auditeurs retrouveront aussi Radio Nova sur les routes des festivals. Huit escales, de Brest à Marseille, en passant par Marseille, Sète et Cabourg notamment, entre le 30 juin et le 19 août. Une occasion de vivre, en direct de 20h à minuit, les meilleurs moments de ces incontournables rendez-vous estivaux.