Cet été, Mouv’ fait le tour du monde du Hip-Hop

Ils recevront chaque soir en studio les DJs partis à la rencontre des activistes Hip-Hop de différentes villes du monde pour la chaîne. Mouv’ s’envolera ainsi à New York et Atlanta avec Dirty Swift, à Fort de France et Pointe-à-Pitre avec First Mike, à Johannesbourg avec Vocal-Teknicks, à Porto Rico avec DJ Hot Rod, à Los Angeles avec Wiky, et à Tokyo avec DJ Mouss. Une semaine sera consacrée au Hip-Hop francophone avec des sons et des DJs venus de Montréal, Bruxelles, Abidjan, Casablanca et Genève. Enfin, la balade musicale se clôturera avec un focus sur Londres pour la dernière semaine de l’émission avec Muxxa.