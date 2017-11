Cérémonie des NRJ DJ Awards : le palmarès 2017

Martin Garrix a été récompensé par le trophée du "DJ International de l'année". The Chainsmokers a reçu le prix du "Duo ou collaboration artistique de l'année". Le trophée du "DJ Français de l'année" est revenu à Kungs. Petit Biscuit a pour sa part été récompensé par le trophée de la "Révélation de l'année". Le prix de la "Performance Live de l'année" a été attribué à Martin Garrix et celui du "Clip Vidéo de l'année" à DJ Snake pour "Let me love you". Calvin Harris s'est vu gratifier par le prix du "Single Dance/Electro de l'année en collaboration avec DJ Buzz pour le titre "My Way".

Enfin, deux NRJ DJ Awards d'Honneur ont été attribués à Robin Schluz et Martin Solveig.