Cécilia Ragueneau : "RMC est devenue la première radio pour les CSP+"

"Nous sommes très satisfaits. C'est l'une des plus belles rentrées de RMC. Portés par les élections, nous avons 25 000 auditeurs de plus qu'il y a un an, à 4,2 millions par jour. Avec 6,9 % de part d'audience, nous sommes parmi les radios les plus écoutées à un instant donné. Et c'est vrai sur l'ensemble de nos tranches horaires, ce qui valide notre propos éditorial sur l'information et sur le sport, qui sont nos deux marques de fabrique" a souligné Cécilia Ragueneau, directrice générale de RMC.

La dirigeante a par ailleurs rappelé que RMC a été pionnière dans la diffusion de ses émissions à la télévision : "il ne s'agit pas de poser une caméra dans un studio mais bien d'avoir une écriture télévisuelle avec par exemple des reportages filmés".