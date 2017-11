Ce vendredi, "Virgin Tonic" devient "Virgin Phonic"

Ce vendredi 24 novembre, les auditeurs de Virgin Radio sont priés de sortir leurs smokings et robes de soirée. Camille Combal les emmènera à l'Opéra entre 7h et 10h. Tapis rouge, lustres, rideaux rouges en velours, ambiance feutrée et chicissime garantie. Le tout avec un orchestre symphonique en studio.