Ce sera l'été à partir du 10 juillet sur RTL

"Destination Terminus", "Les Trésors de la République", "Ma France à moi", "Drôle de rencontre", "La France des Artisans", "Le Journal du Futur", "La saga des Séries", "Chemins d’Ecrivains"… les chroniques d'été s'installeront sur RTL à partir du 17 juillet. Du lundi au vendredi à 11h, la gastronomie française sera à l'honneur avec "RTL Vous Régale". Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Nathalie Helal sélectionneront les meilleurs produits, raconteront leur histoire, révèleront leurs bienfaits, expliqueront comment les choisir et les déguster… Chaque samedi, de11h30 à 12h30, dans "Né Quelque Part", les invités de Carole Gaessler feront le récit de leur enfance dans les régions qui les ont vus grandir. Et à 14h, avec "Nos Plus Belles Histoires d’amour", c'est un voyage au coeur des grandes histoires d'amour françaises que proposera Jean-Alphonse Richard.