Ce mardi matin, Alouette reçoit MC Solaar

2017 est l’année de son grand retour… Dix ans après son dernier opus, MC Solaar passera par Alouette ce mardi matin, entre 7h et 9h, et sera le prochain invité de Clarisse et Julie qui présentent toutes les deux la matinale. Ce mardi 14 novembre, le rappeur aux 5 millions d’albums vendus devrait évoquer son album "Géopoétique", sa tournée et ses retrouvailles avec le public...

Rappelons que la matinale d'Alouette, animée par un duo féminin, accueille régulièrement les pointures de la chanson française. On peut citer récemment Calogero ou Vianney. En 2016, Alouette a reçu Marc Lavoine, Amir, Louise Attaque, Gérald de Palmas, la troupe des Trois Mousquetaires ou Zazie.