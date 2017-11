Ce jeudi matin, Kiss FM reçoit Julien Doré

Depuis la rentrée, les artistes passent par les locaux de la première radio indépendante en PACA. Il y a quelques jours, Lissandro Cuxi et Amir, Kiss FM a reçu Sharleen du groupe Texas à l'occasion de son concert le soir-même à Monaco. Pour ces émissions en direct sur l'antenne, 20 auditeurs ou auditrices sont habituellement conviés à assister à l'émission et ainsi, prendre des photos de l'artiste et avoir sa dédicace. Cette semaine, la radio a invité la chanteuse Carla Bruni pour évoquer de son nouvel album. Enfin, la radio recevra donc, ce 7 décembre, Julien Doré.