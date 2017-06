Ce 24 juin, Tendance Ouest fête ses 35 ans à Granville

Au programme de cette soirée anniversaire, Ayo, Mat Bastard, Da Silva, Gauvains Sers, Elephanz, No Mountains, Élisa Tovati, Hein Cooper, Eugénie, Nassi, Daisy, Kev, Jabberwocky, Tess et le set électro de Aslove. Ce Tendance Live est un événement qui attire tous les ans des dizaines de milliers de personnes. Et il est entièrement gratuit. Nul besoin de retirer un ticket, de réserver sa place... C'est en plein air et pour tous.

Cette année, Tendance Ouest fête son 35e anniversaire. Comme tous les ans, plutôt que de souffler des bougies, la première radio indépendante de Normandie fera tirer un feu d'artifice sur la mer pour célébrer à sa manière l'événement.