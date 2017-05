Ce 1er juin, Franceinfo a 30 ans

Depuis 30 ans jour pour jour, franceinfo vit l’information au quotidien avec ses auditeurs. Pour célébrer son anniversaire et revivre 30 ans d’info ensemble, franceinfo les invite à l’antenne à l'occasion d'une journée antenne spéciale. Auditeurs connus ou inconnus, en France ou à l’étranger : ce 1er juin, ils seront à l’antenne pour partager un souvenir d’info. Tout au long de la journée, les auditeurs auront aussi la parole et livreront leur souvenir d’actualité vécu avec franceinfo. Parmi eux également de nombreuses personnalités : Claire Chazal, Thomas Coville ou encore Patrick Poivre d'Arvor mais aussi les témoignages des anciens de franceinfo : Michel Cymes, Harry Roselmack...





Et, de la Chine au Canada en passant par la Tasmanie, les auditeurs de l’étranger raconteront également leur quotidien avec la station depuis l’autre bout du monde. À l’occasion du 30e anniversaire de la radio, Olivier de Lagarde recevra des grandes voix passées par franceinfo : Laurence Ferrari, Nicolas Poincaré, Christophe Hondelatte et Yolaine de La Bigne.