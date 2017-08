Cauet veut "casser les codes de la radio"

L'animateur Sébastien Cauet fera sa rentrée le 29 août sur Virgin Radio (du groupe Lagardère également propriétaire d'Europe 1), après sept ans de collaboration avec NRJ. Son émission, Cauet/ (lire Cauet s'lâche), sera diffusée tous les jours en direct de 18 à 21h. Pour Cauet, il faut "casser les codes de la radio et se dire qu'il faut créer l'événement tous les jours." Fort de sa communauté sur les réseaux sociaux (2.7 millions d'abonnés sur Twitter, plus de 600 000 sur Instagram), l'émission "Cauet/" sera centrée sur le digital certes, mais "on va miser surtout sur des conneries. La base, c'est d'écouter la radio pour se marrer", a rappelé l'animateur. Il compte "faire des choses encore plus visuelles parce que maintenant, la radio, on a envie de la voir."