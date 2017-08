Cauet rebondit sur Virgin Radio

Virgin Radio annonce l'arrivée de Cauet en quotidienne sur la tranche 18h/21h. "Ce show décalé de trois heures en direct est un nouveau défi passionnant pour Cauet (l'animateur le plus puissant sur les réseaux sociaux avec près de 9 millions de fans et followers et 1,3 milliard de vues sur YouTube). Comme son nom le laisse entendre "Cauet s'lâche", dans ce show digital et interactif, il faut s'attendre à tout" précise Virgin Radio. L'animateur donne d'ailleurs rendez-vous ce soir à 18h aux auditeurs de Virgin Radio pour un Facebook Live sur sa page Facebook et celle de la radio.