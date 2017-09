Cap sur le Salon de la Radio 2018

Pour cette nouvelle édition, le digital sera intégré sur l'ensemble du programme, de la main de Xavier Filliol et Nicolas Moulard en charge de la coordination éditoriale aux côtés de Philippe Chapot (Directeur du Salon de la Radio). Le programme, équilibré sur trois jours, sera centré sur 'la stratégie et la valorisation' le jeudi et sur 'les nouvelles écritures et l'innovation' le vendredi. Le samedi, c'est la thématique 'Glocal (global + local)' qui sera débattue. Cette année encore, "La Radio" sera au coeur de l'événement : installée au centre de la Grande Halle et sur-élevée pour lui donner une meilleure visibilité, ce studio éphémère sera le miroir de la radio de demain avec de nombreux équipements en fonctionnement en temps réel et à découvrir.Attention, pour la première fois de son histoire, le Salon de la Radio se déroulera en 2018 un jeudi, un vendredi et un samedi a contrario des années précédentes (dimanche, lundi et mardi).Téléchargez ICI votre demande de participation.