Canicule : les programmes de France Bleu Champagne interrompus

France Bleu Champagne-Ardenne a cessé d’émettre ses programmes locaux depuis ce matin 9h59.

Ces derniers jours, la température est de 30 à 32 degrés dans toute la radio.

Depuis hier, on relève entre 31 et 46 degrés (en salle de repos), plus de 50°c dans le local serveurs, dans les cellules KB et plus de 80°c dans les machines.

Certains salariés font des malaises en raison de cette chaleur excessive, à laquelle nous sommes exposés toute la journée.

Aucune fenêtre ne peut s’ouvrir. Nous sommes dans un bocal.

Les ventilateurs et l’eau à disposition ne compensent pas cette pénibilité de travail.

Ce matin, un salarié a fait un malaise avec perte de connaissance qui a nécessité l’appel au 15.

Ce problème de climatisation persiste depuis des années, et ce n’est pas faute d’avoir alerté. Or, le déménagement de la radio n’est prévu qu’en 2020.

Coupures d’antenne, de standard…

La chaleur et la mauvaise efficacité de la climatisation engendrent des problèmes techniques.

Le 21 juin après-midi, l’un des serveurs dédié à la diffusion a sauté et a interrompu l’antenne.

Ce matin, un autre serveur est tombé en panne et nous ne pouvons plus utiliser les téléphones fixes.

Les salariés demandent à ce que les conditions techniques et de travail soient rétablis de façon pérenne afin de pouvoir reprendre, dans la durée, leur travail de service public.

Il devient URGENT de déménager.