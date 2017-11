Canalfuzz : du métal, rien que du métal

Passionné par la musique Metal, Anthony Bazire ne pouvait pas ne pas lancer une webradio dédiée à ce style musical si affirmé. "J'ai toujours aimé le Metal et j'ai toujours regretté qu'à l'exception de certaines webradios, on en entende jamais sur les radios FM. On entend du groove, de la dance, du rap mais quasiment jamais de metal, déplore Anthony. Avec Fuzz, je fais référence à la première des pédales d'effet de saturation ayant été utilisée par les guitaristes et les bassistes électriques, détaille Anthony qui évoque ensuite la programmation : "Il y a notamment la session nouvelle vague Metal, le vendredi, samedi et lundi à 20h , une playlist de groupes amateurs à écouter sans modération"